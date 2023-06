Avis Basilicata: al via il progetto 'Plasma'

(ANSA) - POTENZA, 10 GIU - Con una seduta dedicata presso l'Unità di raccolta regionale dell'Avis Basilicata, ha preso il via stamani, a Potenza, la prima fase del progetto "Plasma 2023/2024".

In un comunicato, è specificato che il progetto "ha come obiettivo, considerato strategico per l'intero Paese, l'autosufficienza di plasma e medicinali plasma derivati.

Successivamente saranno organizzate attività volte a informare i donatori di sangue sull'importanza della donazione di plasma e a vincere pregiudizi e disinformazione su questa pratica, in stretto raccordo con il Centro regionale sangue e le strutture trasfusionali di riferimento".

"E' un progetto che - ha spiegato il presidente dell'Avis Basilicata, Sara De Feudis - abbiamo rincorso, desiderato e che siamo finalmente riusciti ad ottenere grazie ad un lavoro di sinergia con tutti gli attori del sistema. Vogliamo raggiungere quanto più possibile l'autosufficienza di plasma". (ANSA).