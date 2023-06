Von der Leyen, 'l'impegno Ue per un futuro migliore per i bimbi'

(ANSA) - POTENZA, 09 GIU - "Vi assicuro che la Commissione europea si impegna di tutto il cuore per dare a ogni bambino e a ogni bambina la possibilità di un futuro migliore". Si conclude così la lettera che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha scritto agli aluni della classe 4A della scuola primaria di Ruoti, in provincia di Potenza, che le avevano inviato una copia del libro di Gianluca Caporaso "Il Signor Conchiglia". Il libro "racconta - ha ricordato la presidente della Commissione europea - la storia di Alan Kurdi, il bambino trovato morto su una spiaggia turca nel 2015".

Nella lettera indirizzata agli alunni e al professor Lorenzo Rispoli dell'Istituto comprensivo 'Michele Carlucci' di Ruoti, Von der Leyen ha aggiunto di aver "apprezzato molto" che i bambini potentini le abbiano scritto "dopo aver visto le immagini" del naufragio al largo di Crotone dello scorso mese di febbraio. "Tutti gli europei - politici e semplici cittadini - hanno il dovere morale di agire - ha proseguito von der Leyen - per evitare tragedie simili, che purtroppo accadono troppo spesso. Quest'ultimo dramma deve quindi servire da richiamo a raddoppiare la nostra determinazione a portare soluzioni efficaci e durature". (ANSA).