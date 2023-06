Le finali nazionali del Csi sulla costa jonica lucana

(ANSA) - POTENZA, 09 GIU - Dal 14 al 18 giugno, sulla costa jonica della Basilicata, si disputeranno le finali nazionali Sport&Go 2023, organizzate dal Centro Sportivo Italiano, la più importante manifestazione sportiva dedicata ai giovanissimi atleti, under 10 e under 12.

Oltre 1.500 atleti si cimenteranno nei tornei di volley, basket, calcio a 5 e calcio a 7 e triathlon negli impianti di Bernalda, Nova Siri, Policoro e Tursi, centri in provincia di Matera.

"Questa manifestazione - ha detto ha il presidente CSI Basilicata, Domenico Lavanga - renderà omaggio alla Basilicata e alla sua gente. Il nostro compito non si limita a portare in alto il nome dello sport lucano, ma sta nel lasciare un segnale forte delle nostre capacità". (ANSA).