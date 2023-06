La "Staffetta blu" fa tappa l'11 giugno a Marsico Nuovo

(ANSA) - POTENZA, 09 GIU - Dopo il Molise, farà tappa in Basilicata, domenica 11 giugno a partire dalle ore 10, la seconda edizione della "Staffetta blu", la manifestazione nazionale coordinata dalla Associazione nazionale genitori persone con autismo.

In una conferenza stampa, che si è tenuta stamani a Potenza, è stato detto che "tutte le regioni italiane si legano con un filo blu per chiedere attenzione e maggiore consapevolezza rispetto all'autismo che è in forte crescita nel Paese".

Sul territorio lucano, la tappa toccherà il rifugio di Fontana delle Brecce fino a Piana del Lago, un itinerario escursionistico all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano nel comune di Marsico Nuovo (Potenza). Su questo sentiero di quattro chilometri, con le guide dell'associazione "Radura Trekking", ci saranno i ragazzi con disturbo dello spettro autistico e i loro accompagnatori. (ANSA).