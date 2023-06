Tre gare nazionali nella piscina olimpionica di Scanzano Jonico

(ANSA) - POTENZA, 08 GIU - Saranno tre gli eventi nazionali di nuoto che la Basilicata ospiterà a giugno: la sesta edizione del "Trofeo Donato Paradiso", per la categoria Master, la nona edizione del "Meeting Torre del Faro" per Esordienti A e B e Assoluti, e la venticinquesima del "Trofeo delle Regioni", per Esordienti A.

Nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta stamani, a Potenza, il presidente del Comitato regionale di Basilicata della Fin, Roberto Urgesi, ha evidenziato i "numeri di prestigio per una regione che purtroppo deve rivolgersi a un gestore privato che dispone dell'unica piscina olimpionica lucana per ospitare manifestazioni di rilievo". "Quelle elencate coinvolgeranno nella struttura di Scanzano Jonico (Matera) poco meno di seimila persone", ha concluso Urgesi.

Si inizia con i master, il 10 e 11 giugno, che hanno raccolto 370 iscrizioni per 780 gare individuali e 70 staffette, organizzate per 44 società italiane. Si prosegue il 16, 17 e 18 giugno con il meeting che porterà ai nastri di partenza 822 iscritti, con 42 società in rappresentanza di sei regioni.

Ultimo appuntamento, il terzo organizzato dal comitato lucano, con il "Trofeo delle Regioni", con le rappresentative da dieci nuotatori ciascuna, che prevederà la cerimonia di inaugurazione nella suggestiva location delle Tavole Palatine e del tempio di Era a Metaponto (Matera), il 24 e 25 giugno. (ANSA).