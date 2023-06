Migranti in agricoltura, la struttura lucana aperta entro giugno

(ANSA) - POTENZA, 08 GIU - Entro la fine del mese di giugno la struttura di accoglienza provvisoria dei migranti impegnati in agricoltura, situata presso lo stabile dell'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio (Potenza), sarà aperta e potrà accogliere tra i 250 e i 300 lavoratori: è quanto emerso a margine del tavolo anticaporalato, riunitosi stamani in prefettura, a Potenza.

"Dobbiamo continuare a seminare e a far crescere il seme della legalità - ha detto il prefetto Michele Campanaro - attraverso la sensibilizzazione del mondo agricolo in generale.

Il lavoro è ancora finalizzato ad allargare il sistema della 'Rete del lavoro agricolo di qualità'. Ad oggi, dalle 15 aziende della provincia iscritte siamo passati a 20, c'è una crescita, che rappresenta un segnale, ma è ancora modesta". (ANSA).