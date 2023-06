Cisl: "In 10 anni la popolazione scolastica si ridurrà del 20%"

(ANSA) - POTENZA, 08 GIU - "Nel giro di circa dieci anni la popolazione scolastica in Basilicata si ridurrà del 20 per cento: occorre pertanto ripensare il sistema scolastico con una nuova logica di programmazione". Lo hanno messo in evidenza, in una nota congiunta, la segretaria confederale della Cisl Basilicata, Luana Franchini, e la segretaria generale della Cisl Scuola Basilicata, Loredana Fabrizio.

Riferendosi a uno studio del ministero dell'Istruzione "che prevede nei prossimi dieci anni una progressiva riduzione della popolazione scolastica, quella nella fascia di età 3-18 anni", la Cisl ha sottolineato che "on base a questo studio, in Basilicata, la popolazione scolastica passerà dagli attuali 69.998 studenti a 55.570 nel 2034: una riduzione del 20 per cento, ovvero un allievo su cinque. Il fenomeno - hanno precisa le dirigenti della Cisl, "riguarda tutte le regioni, ma in maniera più accentuata il meridione, dove negli ultimi dieci anni si è concentrato il 70 per cento delle chiusure di scuole, ossia 1.700 su 2.600. E nei prossimi cinque anni - denuncia la Cisl - si prevede di chiuderne altre 1.200: anche in questo caso la maggior parte delle chiusure riguarderà il Sud". (ANSA).