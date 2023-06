'Alberi in Piano', un vino lucano premiato ai 'Decanter Awards'

(ANSA) - POTENZA, 08 GIU - E' prodotto a Barile (Potenza), dalla cantina "Il Passo", il vino lucano premiato quest'anno "dal più grande concorso enologico del mondo, il Decanter World Wine Awards": si tratta di "Alberi in Piano" un rosso docg del 2019 "che ha ottenuto - è sottolineato in un comunicato - la medaglia d'oro nell'ambito della ventesima edizione della prestigiosa manifestazione".

Nella nota è inoltre messo in evidenza che "per il rosso Aglianico lucano si tratta della seconda medaglia d'oro, la prima l'ha ottenuta con l'annata 2016. E' la terza medaglia ottenuta dalla cantina (platino con l'annata 2013) situata nel cuore del Vulture".

"Siamo felicissimi - ha detto il titolare dell'azienda, Raffaele Grimolizzi - di rappresentare ancora una volta un intero territorio, quello lucano, in particolare del Vulture in una manifestazione di respiro mondiale in cui gareggiano vini d'eccellenza. Crediamo molto nel nostro lavoro, tant'è che abbiamo voluto piantare proprio ad 'Alberi in Piano' una nuova vigna, e offrire ai visitatori la possibilità di fare passeggiate nei nostri terreni e 'chic-nic in vigna', situata sull'Appia antica, la strada dove fu ritrovato a metà 800 il sarcofago di Rapolla che è esposto nel Castello di Melfi".

Soddisfazione "per l'importante riconoscimento" ottenuto da "Alberi in Piano", è stato espresso dall'enologo lucano Fabio Mecca, "che da anni segue la cantina. Esordire con il botto, alla prima vendemmia della docg ad un concorso così prestigioso è una grande emozione: l' azienda lavora con attenzione e determinazione da anni. E' un'azienda di nicchia, il suo è un Aglianico 'sartoriale' dove ogni passaggio - ha concluso Mecca - è curato con attenzione ed emozione". (ANSA).