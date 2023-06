Servizi ai migranti, un progetto alla prefettura di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 07 GIU - Migliorare i servizi a favore dei cittadini di paesi terzi, regolarmente soggiornanti nella provincia, specie per i minori di età: è questo l'obiettivo che si è posto il progetto "Ascoltami", candidato dalla prefettura di Potenza, che ha preso il via stamani e che si protrarrà per i prossimi dieci mesi.

"Si tratta - ha spiegato il prefetto, Michele Campanaro - di costruire percorsi condivisi e di potenziare le modalità operative di rete verso una piena integrazione dei minori stranieri non accompagnati che, in provincia di Potenza, sono oggi 205, e dei minori stranieri ospitati dall'Istituto Penale Minorile del capoluogo, che rappresentano il 70 per cento dell'utenza complessiva".

Finanziato per 196 mila euro, il progetto punta a migliorare l'integrazione istituzionale tra prefettura ed enti impegnati nella tutela e presa in carico dei minori stranieri, per il loro inserimento sociale; a fornire supporto professionale a prefettura, questura e uffici dell'istituto penale minorile di Potenza, per interazione, informazione e indirizzo; ad aumentare le capacità di comunicazione interculturale degli operatori che gestiscono i servizi dedicati ai migranti. (ANSA).