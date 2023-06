A Potenza entro il 2026 fino a 60 alloggi per Bucaletto

(ANSA) - POTENZA, 07 GIU - Dai 40 ai 60 alloggi di edilizia popolare, per un importo di sette milioni di euro, in una delle zone più significative della città di Potenza, il quartiere di Bucaletto: è questa la base della intesa che è stata firmata stamani, nel capoluogo lucano, dal vicesindaco, Michele Napoli, e dal provveditore alle Opere pubbliche per Basilicata, Campania, Molise e Puglia, Placido Migliorino.

La convenzione con il Ministero delle infrastrutture rientra nell'ambito dell'Accordo di Programma dell'Investimento Territoriale Integrato Sviluppo Urbano Città di Potenza, Poc Basilicata 2014-2020, e prevede una aggiudicazione dei lavori entro il 30 aprile 2024, l'avvio degli stessi entro il 31 ottobre, la conclusione entro il 30 settembre 2026 e l'entrata in funzione entro il 31 dicembre di quell'anno.

La superficie complessiva dell'intervento - è stato spiegato - è su 3.600 metri quadri e il numero definitivo degli alloggi realizzati potrà essere comunicato solo nel momento successivo all'aggiudicazione dei lavori sulla base della progettazione "relativamente alla varia metratura degli alloggi, ma comunque in una forbice compresa tra i 40 e i 60 appartamenti di edilizia popolare", come ha spiegato Migliorino.

Napoli ha sottolineato che "si tratta solo di un tassello importante in un puzzle di interventi previsti per risolvere quella che è una piaga che insiste sulla nostra città, il quartiere di Bucaletto, quello dei prefabbricati sorti ormai 43 anni fa". "Inizialmente il budget era di dieci milioni di euro - ha concluso - ma poi si è ridotto per la mancanza del contributo di Ater. Per i tempi di consegna proveremo ad abbatterli rispetto a quelli che prudenzialmente abbiamo indicato, dal momento che abbiamo stabilito un'intesa con una macchina, quella del provveditorato, già ben avviata". (ANSA).