Sequestrate 2 tonnellate di novellame, valore 100 mila euro

(ANSA) - MATERA, 06 GIU - Due tonnellate di novellame sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel corso di quattro interventi eseguiti nel Materano e sulla statale Jonica.

Il "bianchetto" era conservato "in violazione della normativa in materia di pesca e di tutela del consumatore": era in centinaia di cassette di polistirolo "per un valore sul mercato illecito di oltre 100 mila euro". In casi del genere, la sanzione amministrativa va da circa 12 mila a 75 mila euro.

