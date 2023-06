In regione in un anno delittuosità in calo del 20 per cento

(ANSA) - POTENZA, 05 GIU - Nell'ultimo anno in Basilicata la delittuosità - cioè il totale delle denunce presentate - è in calo del 20 per cento: il dato è stato reso noto stamani, a Potenza, dal generale di brigata Raffaele Covetti, comandante della Legione Carabinieri Basilicata.

L'incontro con i giornalisti, a cui hanno partecipato anche i comandanti provinciali e dei corpi speciali dei Carabinieri presenti in regione, ha preceduto la festa per i 209 anni dalla fondazione dell'Arma, in programma in serata nel cortile della caserma "Lucania".

Covetti - che ha rivolto un pensiero alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione, dicendosi "sicuro che, con l'aiuto di tutti, sapranno presto rialzarsi e tornare alla normalità" - ha presentato alcuni dei dati più significativi dell'attività svolta dai Carabinieri nell'ultimo anno: "Il calo della delittuosità - ha precisato - è un parametro che ha sorpreso tutti, perché le previsioni, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, erano diverse".

In Basilicata, i Carabinieri hanno individuato i responsabili dei due omicidi che sono avvenuti a Grassano (Matera) nell'ottobre 2022 e a Pescopagano (Potenza) il 22 marzo scorso.

In totale, in un anno sono state arrestate 193 persone e ne sono state denunciate in stato di libertà 3.612. Sono stati sequestrati circa 60 chili di sostanze stupefacenti; sono stati 48 gli arresti e 255 le denunce "in materia di violenza di genere". I Carabinieri, durante i controlli per la sicurezza stradale, hanno ritirato 638 documenti di guida, mentre sono stati oltre 1.700 i controlli alle strutture sanitarie, pubblici esercizi, allevamenti, siti di bonifica, musei e aree archeologiche e oltre 500 le ispezioni a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. I controlli dei Carabinieri forestali sono stati oltre 55 mila. (ANSA).