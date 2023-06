Da ottobre con il Frecciarossa Potenza-Roma in tre ore

(ANSA) - POTENZA, 01 GIU - Dal prossimo primo ottobre e fino alla fine di marzo 2024 ci sarà una "sperimentazione a mercato dei servizi Frecciarossa sulla tratta Roma-Potenza-Ferrandina-Metaponto" che dal capoluogo lucano permetterà di raggiungere la Capitale "in circa tre ore, via Afragola, bypassando la stazione di Napoli centrale". Lo ha annunciato, attraverso l'ufficio stampa, l'assessora lucana alle Infrastrutture, Donatella Merra, evidenziando che "ci sarà un risparmio di circa mezz'ora rispetto ai tempi impiegati dall'attuale servizio Frecciarossa".

Inoltre "con l'accordo raggiunto dalla Regione Basilicata con Trenitalia per i servizi ferroviari, restano garantite - ha aggiunto Merra - tutte le coincidenze con le principali città italiane".

Per l'assessora si tratta di "un accordo storico in quanto, per la prima volta in assoluto da quando è stato istituito il servizio nel 2016, sarà avviata una sperimentazione a mercato con la società del gruppo Fs, che farà risparmiare risorse ai contribuenti lucani e recuperare tempo prezioso ai viaggiatori".

(ANSA).