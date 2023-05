Uil Basilicata: "Vertiginoso aumento della cassa integrazione"

(ANSA) - POTENZA, 31 MAG - "Il vertiginoso aumento della cigs in Basilicata nei primi quattro mesi del 2023, che supera il tetto di 11,5 milioni di ore con più 225,5 per cento (nel primo quadrimestre 2022 le ore di cigs erano 3,5 milioni) attesta la grande difficoltà dell'automotive".

Lo hanno scritto, in una nota, il dirigenti della Uil lucana, secondo i quali la situazione "rafforza la nuova sollecitazione emersa con forza dall'attivo dei delegati dello stabilimento Stellantis di Melfi alla presenza del segretario nazionale Uilm, Gianluca Ficco, del segretario generale Uilm Basilicata, Marco Lomio, e del segretario generale Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli: aprire un tavolo su Melfi e affrontare adesso cosa accadrà per l'indotto". (ANSA).