Bardi: "Rafforzerò il rapporto con i sindaci lucani"

(ANSA) - POTENZA, 31 MAG - "In questo ultimo anno di legislatura intendo rafforzare il filo diretto con i sindaci per tenere in vita il dialogo attivato con i territori". Lo ha detto - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta lucana - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrando oggi alcuni sindaci neoeletti e riconfermati nelle elezioni del 14 e 15 maggio scorso.

Nel comunicato è precisato che erano presenti i sindaci Giuseppe Donato Telesca (Atella), Francesco Mastrandrea (Forenza), Viviana Cervellino (Genzano di Lucania), Salvatore Falabella (Lagonegro), Antonio Carretta (Lavello), Antonio De Luca (Pignola), Pietro Mira (Ruvo del Monte), Rocchino Nardo (Sasso di Castalda), Francesco Santopietro (Vaglio Basilicata), Pasquale Cariello (Scanzano Jonico) e Paolo Paradiso (Tricarico). (ANSA).