Ardsu prevede contributi per il trasporto degli universitari

(ANSA) - POTENZA, 31 MAG - L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario ha stanziato 180 mila euro nel bilancio di previsione 2023-2025 "a copertura delle spese di trasporto sostenute dagli studenti per recarsi nelle sedi Unibas di Potenza e Matera".

Lo ha reso noto il consigliere di nomina studentesca Luca Smaldore, che ha definito la decisione "un grande obiettivo, lungamente inseguito dagli studenti universitari ormai da anni".

Smaldore ha sottolineato che "le spese per trasporti rappresentano in molti casi un freno alla piena fruizione dei servizi universitari, costringendo gli studenti e le loro famiglie a sostenere ulteriori sacrifici economici. Il piano triennale contiene anche un incremento dei fondi destinati alla corresponsione dei premi di laurea per gli studenti più meritevoli.

Il capitolo di spesa dedicato passa da 30 mila a 50 mila euro annui così come le spese per scambi internazionali che prevedono una spesa annua di 60 mila euro a fronte dei 50 mila euro ad esercizio sinora previsti". (ANSA).