2 giugno: la Prefettura di Potenza illuminata dal Tricolore

(ANSA) - POTENZA, 31 MAG - La sera del 2 giugno prossimo, "in occasione del 77/o anniversario della Fondazione della Repubblica", a Potenza, "la facciata del Palazzo del Governo" sarà "illuminata con i colori della bandiera nazionale". Lo ha reso noto la Prefettura potentina in un comunicato in cui è illustrato il programma della giornata.

"Si inizia - è scritto nella nota - alle ore 9.30 al parco di Montereale, dove il prefetto, Michele Campanaro, accompagnato dalle massime autorità civili e militari, deporrà una corona d'alloro al Monumento ai Caduti. Alle ore 10.30, in piazza Mario Pagano si svolgerà la cerimonia dell'alzabandiera, con i reparti militari interforze schierati, le Associazioni combattentistiche e d'Arma, i Gonfaloni della Provincia, del Comune di Potenza e dei Comuni della provincia e la suggestiva calata del bandierone tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo, da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza. Seguiranno la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e gli interventi delle massime autorità istituzionali, oltre ad un intervento del presidente della Consulta provinciale studentesca".

In serata, "a cominciare dalle ore 19.15, nel cortile interno del Palazzo del Governo di Potenza, si terrà il concerto della Fanfara nazionale della Croce rossa italiana. Al termine, Campanaro consegnerà a cittadini della provincia di Potenza tredici onorificenze dell'Ordine 'al merito della Repubblica Italiana' ed una medaglia d'onore alla memoria di un militare deportato ed internato in un lager nazista. In caso di maltempo, concerto e consegna delle onorificenze si svolgeranno nel salone del Museo archeologico nazionale della Basilicata, "Dinu Adamesteanu" di Potenza". (ANSA).