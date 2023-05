A Picerno una domenica con la Festa della Transumanza

(ANSA) - POTENZA, 27 MAG - E' in programma domani, domenica 28 maggio, a Picerno (Potenza), la seconda edizione della Festa della Transumanza.

L'iniziativa "è organizzata da Coldiretti Basilicata, Campagna Amica, Coldiretti Giovani Impresa, Ara (Associazione regionale allevatori) Basilicata e Comune di Picerno. Previsto - è spiegato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'organizzazione di categoria - l'arrivo degli animali e il raduno alle ore 10 nell'area mercato. Alle 11 partenza verso i pascoli di Monte Li Foj e a seguire, alle 14, apertura stand gastronomici, musica live e laboratori didattici".

"Si tratta - ha sottolineato il direttore provinciale di Potenza della Coldiretti, Maria Cerabona - di un'iniziativa molto attesa da grandi e piccoli, ma soprattutto si conferma un'occasione per valorizzare una pratica, da qualche anno ormai proclamata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'importante valore sociale, economico, storico e ambientale".

Per il direttore dell'Ara, Franco Carbone, "sarà anche l'occasione per trascorrere qualche ora all'aria aperta e gustare il meglio delle produzioni di qualità ottenute dagli allevamenti podolici, dai latticini alla carne".

Nel comunicato è inoltre sottolineato che "all'evento parteciperanno anche gli chef dell'Unione regionale cuochi lucani, con il presidente Antonio Zazzerini, che delizieranno i tanti visitatori con piatti preparati al momento, a base di prodotti gastronomici della Basilicata. In occasione della Festa della Transumanza, Coldiretti Basilicata allestirà uno stand per la raccolta delle firme contro il cibo sintetico". (ANSA).