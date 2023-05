Parata dei turchi, un video con confronto tra le generazioni

(ANSA) - POTENZA, 26 MAG - In un video di cinque minuti tutte le emozioni della "Storica parata dei Turchi" di Potenza: è questo il frutto del progetto "Flourish Centers": progettazione dell'apprendimento intergenerazionale partecipativo per la coesione sociale", che è stato presentato stamani, dal ceo di Exeo Lab, la società che ha prodotto il video, Anna Maria Gentile, e dal direttore di Pistes Solidaires, società capofila dell'iniziativa, Mathieu Decq.

Durante la realizzazione del video, che ha valorizzato la preparazione ad uno degli eventi principali della vita della città di Potenza, si sono intrecciate le attività degli adulti in vista della parata con la collaborazione dei giovani dai 18 ai 30 anni, "e si è creato un prodotto nuovo ed internazionalizzante per Potenza", ha detto Gentile. Il progetto è transnazionale, coinvolgendo Francia, Grecia, Austria e Cipro.

"L'idea è stata quella di esportare il nostro patrimonio culturale, del quale uno degli elementi principali è appunto la festa patronale", ha detto l'assessore comunale alla cultura, Stefania D'Ottavio che è intervenuta alla presentazione.

"Vogliamo dare valore all'intergenerazionalità. Troppi confronti tra giovani attraverso i media, ma senza confronto e rapporto umano", ha spiegato Deqc. "Siamo riusciti a sperimentare per la prima volta - ha concluso Gentile - un laboratorio di contaminazione e accrescimento di esperienze, una sorta di patto educativo che consente di aumentare il valore del capitale umano e la coesione di una comunità". (ANSA).