Vertenza ex Auchan di Melfi, 18 lavoratori assunti da Eurospin

(ANSA) - POTENZA, 25 MAG - I primi 18 dei 127 lavoratori ex Auchan di San Nicola di Melfi (Potenza) saranno assunti da Eurospin, subentrato a Conad, che ha confermato l'impegno ad assorbire tutta la platea: è questo il contenuto dell'accordo di secondo livello, firmato oggi dalla Filt Cgil con la nuova azienda.

La vertenza è datata 2020, con il fallimento di Auchan, rilevata da Conad che ha gestito il passaggio dei lavoratori diretti dei negozi ex Auchan, ma non degli 800 della logistica, garantendo comunque la ricollocazione o l'incentivo. "L'accordo - ha ricordato il segretario regionale della Filt-Cgil, Luigi Ditella - è stato rispettato ovunque tranne che a San Nicola di Melfi, dove i lavoratori sono entrati in Naspi da febbraio 2022.

La vertenza sembrava senza via d'uscita, a gennaio 2023, con il mancato rinnovo del bando di reindustrializzazione. La firma dell'accordo è un tassello importante, che cambia in meglio il destino di questi lavoratori e delle loro famiglie, che sembrava già scritto".

"Ovviamente - ha concluso - vigileremo come abbiamo sempre fatto affinché Eurospin mantenga gli impegni assunti". (ANSA).