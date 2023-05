Prefetto di Potenza: "In Basilicata nessuna emergenza migranti"

(ANSA) - POTENZA, 25 MAG - "Non c'è un'emergenza migranti in Basilicata, ma solo l'intenzione di farsi trovare pronti con gli enti territoriali per eventuali nuovi arrivi": lo ha detto il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, stamani nel capoluogo lucano, introducendo i lavori del tavolo di coordinamento regionale sull'accoglienza dei richiedenti asilo in Basilicata, al quale ha partecipato anche il Commissario delegato per l'emergenza immigrazione, Valerio Valenti.

In Basilicata attualmente sono presenti nelle strutture di accoglienza 2.069 richiedenti asilo, dei quali 303 minori non accompagnati. Sul territorio regionale ci sono 97 centri di accoglienza straordinaria e sette centri collettivi nel Potentino, sei strutture più sei appartamenti nel Materano.

Dall'inizio dell'anno in regione sono arrivati 532 migranti.

