Iannuzzi presidente vicario della Corte di appello di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 25 MAG - "A seguito del trasferimento, per collocamento fuori ruolo, della presidente Rosa Sinisi", da oggi Alberto Iannuzzi svolgerà "le funzioni di presidente vicario della Corte di appello di Potenza".

"Tutto ciò - ha scritto in una nota lo stesso Iannuzzi - accade in una situazione di grave criticità dell'ufficio, in particolare della sezione civile della Corte di appello, che continuerò a presiedere, cumulando due funzioni apicali, entrambe delicate e complesse. Attualmente, oltre al posto di primo presidente della Corte, risultano scoperti il posto di presidente della sezione penale, a seguito del collocamento a riposo di Pasquale Materi dal primo aprile scorso, nonché, ormai da diversi anni, di due posti di consigliere della sezione civile. Inoltre, il presidente del secondo collegio civile da pochi giorni è stato chiamato a far parte della commissione ministeriale del concorso in magistratura, con l'esonero dalle funzioni giudiziarie, che si protrarrà quasi sicuramente per oltre un anno".

Secondo il magistrato, "questa situazione di oggettiva 'sofferenza' per quanto riguarda l'organico della Corte di appello di Potenza, pur con tutta la buona volontà e l'impegno dei magistrati e del personale amministrativo, determinerà un inevitabile rallentamento nella definizione dei processi, mettendo a rischio il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi previsti dal Pnrr con riguardo alla riduzione dell'arretrato ed alla contrazione dei tempi di durata dei processi, obiettivi che pure sembravano alla portata prima che si verificassero le recenti scoperture. Tutto ciò - ha concluso Iannuzzi - senza parlare dei riflessi negativi sulle aspettative di una giustizia celere, da parte dei cittadini e degli avvocati che li assistono". (ANSA).