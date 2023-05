Medici di famiglia, nel 2025 ne avremo 36 meno del 2021

(ANSA) - POTENZA, 24 MAG - Nel 2025 in Basilicata "il numero dei medici di medicina generale diminuirà di 36 unità rispetto al 2021": è uno dei dati contenuti in una ricerca della Fondazione Gimbe.

Riguardo al "quadro anagrafico", l'indagine ha stabilito che "nel 2021 l'82,1 per cento dei medici di medicina generale aveva oltre 27 anni di laurea (media nazionale 75,3 per cento. Il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 21,1% del totale dei Mmg della regione. La media nazionale è pari al 42,1%; tra il 2019 e il 2021 i Mmg in regione si sono ridotti del 9,2%. La media nazionale della riduzione è pari al 5,4%; il numero medio di assistiti per Mmg al primo gennaio 2022 nell'intera regione è pari a 1.101 (media nazionale 1.307); secondo la stima Gimbe, che prevede un rapporto di un medico di medicina generale ogni 1.250 assistiti (valore medio tra il massimale di 1.500 e l'attuale rapporto ottimale di 1.000), al primo gennaio 2022 in regione non mancano Mmg". (ANSA).