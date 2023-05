A Potenza quattro giorni di festa con i "Portatori del Santo"

(ANSA) - POTENZA, 19 MAG - Quattro giorni di festa popolare, con l'evento clou rappresentato dalle tre serate, in piazza Mario Pagano, della tredicesima edizione del Potenza Folk Festival", una mascotte, la cantina in piazza, la tradizione spiegata nelle scuole primarie del capoluogo lucano: è questa la cornice delle manifestazioni organizzate dall'associazione "I portatori del Santo" per la festa patronale di San Gerardo (il 30 maggio).

Tutte le iniziative sono state presentate stamani, a Potenza, dal presidente dell'associazione, Gennaro Favale, e dagli assessori comunali al bilancio e alla cultura, Gianmarco Blasi e Stefania D'Ottavio, che hanno evidenziato come "l'attività dei portatori sia diventata un punto fermo per la nostra città".

"Dal 26 al 28 maggio la piazza principale della città - ha spiegato Favale - si animerà con le note di complessi musicali nazionali che si incroceranno con quelle della identità potentina, prima della storica parata dei Turchi del 29 maggio".

Tra gli altri eventi, oltre al "Pranzo dei portatori" (il 29 maggio) che, in piazza Pignatari, raccoglierà 900 commensali, il tour nelle scuole con la mascotte "Mi frà", un teatro di burattini che racconta la storia del santo e la consegna del premio "Il portatore d'oro", quest'anno assegnato a Peppone Calabrese, volto noto di Rai 1 e potentino di nascita, e tanta solidarietà.

"Con i detenuti dal carcere di Potenza realizzeremo una maglietta celebrativa, mentre con le associazioni cittadine saremo al fianco delle famiglie più bisognose" ha concluso Favale. (ANSA).