Dall'1 al 4 giugno Matera capitale della serialità

(ANSA) - MATERA, 15 MAG - Per "far conoscere gli eroi ricorrenti, le ambientazioni messe in scena, le trame e i personaggi, i temi e le tendenze produttive più praticate dalla fiction mondiale coinvolgendo i professionisti della produzione", dall'1 al 4 giugno a Matera si svolgerà Matera Fiction, manifestazione promossa con il patrocinio della Regione Basilicata, del Comune e della Provincia in collaborazione con Rai Fiction, Mediaset e Tv Globo. L'intento è quello di "aprire ogni anno una finestra culturale privilegiata ed esclusiva sul mondo". La serialità televisiva sarà affrontata "in diverse giornate di studio tra testimonianze, approfondimenti, mostre tematiche, musiche, degustazioni". Obiettivo finale è quello di "rileggere e favorire la multietnicità, la valorizzazione dei territori, i cambiamenti nello sviluppo sociale ed economico, la memoria storica, la riscoperta delle aree interne facendo dell'attuale Basilicata, così come la storia la descrive, la proiezione di quella che è stata nel tempo, ossia un crogiuolo di culture, etnie, credenze". A Matera Fiction parteciperanno anche delegazioni provenienti dal Brasile - "interessantissima la nuova serialità di Tv Globo" - dall'Argentina e da Algeria, Tunisia e Turchia, con "nomi tutti di richiamo internazionale".

(ANSA).