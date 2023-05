In Basilicata 14 Comuni al voto, non ci saranno ballottaggi

(ANSA) - POTENZA, 13 MAG - In Basilicata sono 14 (12 in provincia di Potenza e due in quella di Matera) i Comuni chiamati al voto nelle elezioni amministrative in programma domani, domenica 14, e lunedì 15 maggio: tutti sono sotto i 15 mila abitanti e quindi non è previsto alcun ballottaggio.

In provincia di Potenza si voterà ad Atella, Forenza, Genzano di Lucania, Lagonegro, Lavello, Muro Lucano, Pietrapertosa, Pignola, Ripacandida, Ruvo del Monte, Sasso di Castalda e Vaglio Basilicata; in quella di Matera a Scanzano Jonico e Tricarico.

(ANSA).