Musica e parità di genere, a Potenza firmato un protocollo

(ANSA) - POTENZA, 05 MAG - L'Ufficio della Consigliera regionale di parità e l'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata hanno sottoscritto oggi, a Potenza, un protocollo di intesa per avvicinare le donne alle professioni musicali e che ha come punto di partenza "la forza della cultura della musica per promuovere la parità di genere, combattere gli stereotipi di genere e ogni discriminazione". Lo hanno spiegato la Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, e il presidente dell'associazione Os131, Pasquale Scavone, che hanno firmato il documento.

"Con le forme di espressione culturale possiamo trasmettere messaggi di inclusione e di rispetto verso l'altro", ha detto la consigliera regionale con delega alla cultura, Dina Sileo.

"Attraverso la musica possiamo più facilmente raggiungere e promuovere la cultura di parità di genere in tutti i 131 comuni che nel nome identificano l'Orchestra", ha commentato Pipponzi.

"Nessuno deve sentirsi escluso - ha concluso Scavone - ben vengano perciò iniziative di tale spessore per trasmettere allo stesso tempo, cultura e diritti".

Il primo appuntamento è per il 21 giugno a Corleto Perticara (Potenza), in occasione della Giornata internazionale della Musica, dove è in programma il "Premio Musicale di Parità". (ANSA).