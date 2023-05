Droga: a Matera sequestrati 9 chili di sostanze, due arresti

(ANSA) - MATERA, 04 MAG - Due uomini, di 24 e 55 anni, sono stati arrestati a Matera dalla Polizia, che ha sequestrato loro in totale oltre nove chili di droga e che ritiene di aver "chiuso" una "florida piazza di spaccio" che gli indagati avevano organizzato "autonomamente" al rione Quadrifoglio.

Il primo ad essere fermato è stato l'uomo di 55 anni: nella sua auto, sono stati trovati due chili di hascisc. Nella casa del giovane - dalla quale il presunto complice era uscito poco prima - sono stati trovati altri 6,7 chili di hascisc e 570 grammi di cocaina, materiale per confezionare le dosi, 515 euro in contanti e 30 proiettili calibro 7,65. I due sono accusati di detenzione di droga finalizzata all'uso non personale: dopo l'udienza di convalida, uno dei due è stato trasferito agli arresti domiciliari, l'altro è rimasto in carcere. (ANSA).