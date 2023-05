Nel Metapontino si realizzerà il primo lido inclusivo

(ANSA) - POTENZA, 03 MAG - Un turismo accessibile e inclusivo, l'inclusione socio-lavorativa e la promozione della cultura dell'inclusione sociale sono alla base del progetto "Open Basilicata - il turismo per tutti", che è stato presentato presso l'auditorium comunale di Bernalda (Matera) e che si concretizzerà nella realizzazione del primo lido inclusivo dell'area jonica lucana. A Metaponto, frazione di Bernalda, gli interventi riguarderanno il vecchio lido della Polizia di Stato.

"Abbiamo creduto sin da subito nel progetto presentato dal Comune di Bernalda - ha detto l'assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli - e abbiamo approvato l'ammissione a finanziamento per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro".

"Per la prima volta in Basilicata - ha aggiunto - realizzeremo un servizio inclusivo unico nel suo genere per avanguardia e senso civico, non solo nel campo del turismo sociale ed accessibile. I benefici che ne derivano, non saranno esclusivamente legati al rilancio dell'area metapontina sul mercato turistico e alla creazione di nuove opportunità lavorative - ha concluso Fanelli - ma sarà l'inizio di un percorso che vuole essere molto più ampio e finalizzato alla realizzazione di un sistema capace di andare ad incidere in maniera stabile e duratura nel tempo, sul welfare locale".

