Motonautica: a Marina di Pisticci seconda tappa del Mondiale

(ANSA) - POTENZA, 03 MAG - Da venerdì 5 a domenica 7 maggio le acque della Basilicata, al Porto degli Argonauti a Marina di Pisticci (Matera), ospiteranno la seconda tappa del campionato Mondiale di Motonautica Xcat, l'evento internazionale più importante della disciplina: il programma è stato presentato ai giornalisti, stamani, a Potenza, dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dal direttore sportivo del Mondiale, Sebastiano Pellecchia, dal presidente della Consulbrokers, Antonio Perretti, e dal dg della Bcc Basilicata, Giorgio Costantino, sponsor della manifestazione.

"Si tratta - ha detto Bardi - di un evento internazionale che alla Regione Basilicata, che ha investito 250 mila euro, consentirà un ritorno di immagine e di promozione turistica notevole, vista la portata internazionale dell'evento che sarà seguito dalle televisioni di 168 paesi nel mondo. E mi auguro che in futuro il nostro territorio si apra ancora di più anche ad altre discipline".

Dopo le prime due gare, per la tappa numero uno, che si sono svolte nello scorso weekend al porto di Fiumicino (Roma) e che hanno visto la vittoria del Team GB dal Regno Unito e del Team degli Emirati Arabi di Fazza, per tre giorni dinanzi alla costa jonica saranno in gara dieci scuderie tra le più forti al mondo, che si sfideranno in altre due competizioni, lanciando i più potenti catamarani, con motori da 800 cavalli, capaci di superare sulle onde i 200 km all'ora. Dopo Fiumicino e Marina di Pisticci, il mondiale 2023 proseguirà con le tappe a Costanza, in Romania, e Varna, in Bulgaria, e col gran finale di dicembre a Dubai. (ANSA).