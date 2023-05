Al "Certamen Fortunato" i valori dell'Europa in un videomapping

(ANSA) - POTENZA, 03 MAG - I valori e i simboli della Comunità Europea proiettati sui banchi scolastici, in struttura geometrica, del campus di Rionero in Vulture (Potenza): è questo il contenuto di "Eu-Ducational", un progetto audiovideo realizzato dalla società Effenove e dal visual artist Silvio Giordano che sarà presentato durante la diciottesima edizione del Certamen "Giustino Fortunato", che si svolgerà domani e dopodomani.

"E' dal banco di scuola che si forma il cittadino europeo di domani", ha spiegato la dirigente del Comprensivo "Fortunato" di Rionero, Antonella Ruggieri, dove si potrà assistere al videomapping che tratterè di solidarietà, inclusione sociale fino al mito d'Europa e ai suoi padri fondatori.

"La scuola - ha concluso Ruggieri - sceglie le nuove tecnologie visuali per trasmettere i valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà". (ANSA).