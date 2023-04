Giro d'Italia: la carovana rosa in Basilicata per due giorni

(ANSA) - POTENZA, 29 APR - "Un esame finale delle misure di security e safety messe a punto in vista della terza e quarta tappa del 106/mo Giro d'Italia", che l'8 e 9 maggio prossimo toccheranno la Basilicata: sarà fatto durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per martedì 2 maggio, alle ore 11.30. Lo ha reso noto la Prefettura potentina. L'8 maggio è previsto l'arrivo della tappa Vasto-Melfi, il 9 la partenza della Venosa-Lago Laceno.

Nel comunicato della Prefettura è inoltre specificato che "alla riunione sono stati invitati, oltre al presidente della Provincia di Potenza, al sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, l'assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, il Dirigente della Protezione Civile della Regione Basilicata, i sindaci dei Comuni interessati dall'attraversamento della carovana (Atella, Avigliano, Barile, Bella, Castelgrande, Filiano, Genzano di Lucania, Ginestra, Melfi, Muro Lucano, Oppido Lucano, Pescopagano, Pietragalla, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, San Fele e Venosa), il dirigente della sezione di Polizia Stradale di Potenza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza del 118 ed il responsabile struttura Territoriale Anas di Basilicata". (ANSA).