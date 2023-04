Confcommercio: "In Basilicata in tre mesi scomparse 1.098 pmi"

(ANSA) - POTENZA, 29 APR - Nel primo trimestre del 2023 "hanno cessato l'attività 1.098 piccole imprese lucane (pmi), 680 in provincia di Potenza e 418 in quella di Matera: con le nuove iscrizioni - 751 (473 a Potenza e 278 a Matera) - il saldo negativo è più contenuto in 347 ditte per lo più di famiglia, individuali, pmi". Sono alcuni dei dati diffusi dal Centro Studi Confcommercio Potenza "su rielaborazione dei dati Unioncamere. E il tasso di crescita imprenditoriale in Basilicata nei primi tre mesi del 2023 è dello 0,04%".

Si tratta, secondo Confcommercio, di "una tendenza di carattere nazionale con una flessione che resta tra le più contenute del recente passato e che (con l'unica eccezione del 2021, in piena pandemia) caratterizza tradizionalmente i trimestri di inizio d'anno a causa del concentrarsi delle cancellazioni sul finire dell'anno precedente e l'inizio del nuovo". (ANSA).