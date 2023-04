Il Potenza indosserà maglie di plastica riciclata

(ANSA) - POTENZA, 27 APR - Sarà il Potenza (serie C, girone C) la prima squadra italiana a indossare una nuova maglia da gioco realizzata in poliestere interamente riciclato e ottenuta attraverso il riciclo di 12 bottiglie di plastica: è questo il contenuto di un protocollo d'intesa che è stato firmato, oggi a Potenza, dal presidente del club, Donato Macchia e dal presidente del Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Giorgio Quagliuolo.

L'iniziativa rientra nell'ambito dell'adesione dalla società lucana al progetto dell'Agenda 2030 dell'Onu, il cui logo è impresso sulle divise usate in questa stagione, in tema di sostenibilità.

"Siamo convinti - ha detto Quagliuolo - che progetti come questo siano vincenti perché lo sport è una cassa di risonanza forte, capace di sviluppare una coscienza collettiva sui temi ambientali e favorire così la promozione di uno stile di vita sano, fondato sul rispetto di quello che ci circonda." "Indossando una maglia innovativa - ha concluso Macchia - siamo certi di trasferire il messaggio sulle buone pratiche quotidiane, a chi ama i colori rossoblù". (ANSA).