Sanità: sei nuove assunzioni all'Asm di Matera

(ANSA) - POTENZA, 26 APR - Quattro medici, tre psichiatri e un anestesista rianimatore, e due tecnici di laboratorio biomedico prenderanno servizio, nei prossimi giorni, presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera: lo hanno reso noto l'assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli, e la Direzione generale dell'Asm che ha pubblicato le delibere di assunzione.

"Le assunzioni - ha detto Fanelli - rientrano nel Piano triennale dei fabbisogni del Personale dell'Azienda per gli anni 2023-2025, approvato dalla Regione Basilicata lo scorso 17 febbraio".

"Stiamo impiegando tutte le nostre energie - ha aggiunto il direttore generale dell'Asm, Sabrina Pulvirenti - per poter reclutare il maggior numero possibile di professionisti, perseguendo quindi il miglioramento non solo dei percorsi di cura e presa in carico, ma anche il potenziamento delle risorse umane". (ANSA).