Calcio, Pescara a Picerno per blindare terzo posto

(ANSA) - PESCARA, 22 APR - La partita più importante della stagione. In palio c'è il terzo posto. Con un pareggio o una vittoria domani a Picerno (Potenza), il Pescara avrebbe la certezza della terza piazza. In caso di ko rischierebbe di finire al quarto o quinto posto. Per la gara in terra lucana (ore 17.30) si è mobilitata anche la tifoseria biancazzurra che seguirà in gran numero la squadra al "Curcio". Per il match di domani queste le impressioni della vigilia del tecnico pescarese Zdenek Zeman: "Per me è come se fosse la prima partita dei play off. Non è facile, giochiamo contro la squadra rivelazione del campionato. Hanno entusiasmo e speriamo di spegnerlo. Ce la giochiamo, perché abbiamo due risultati, ma non andremo lì a difenderci. Sulle palle inattive dobbiamo avere il portiere che partecipa di più. Il campo sintetico dove giocheremo domani è un punto a favore del Picerno. Per noi può andare bene in fase difensiva, ma in fase di possesso potrebbe essere un problema perché ci sono meno spazi. Aloi e Palmiero sono in diffida, ma non è un problema. Rafia non sta al meglio, ma è a disposizione.

Sono venuto qui a Pescara con un sogno, spero di riuscirci anche se a volte vengo smentito". Per il match in terra lucana saranno assenti Plizzàri, Ingrosso, Gozzi, Mora e Vergani. (ANSA).