A Matera, inaugurati due campi da tennis al coperto

(ANSA) - MATERA, 22 APR - Sono stati inaugurati stamani, a Matera, presso il circolo tennis di via delle Nazioni Unite, due campi coperti da una tensostruttura, realizzati dall'amministrazione comunale.

I lavori, del costo totale di oltre 86 mila euro, hanno interessato una superficie complessiva di 1.350 metri quadrati: "Si tratta - ha detto il sindaco, Domenico Bennardi - di un'altra struttura, realizzata e messa a disposizione dei cittadini con un importante investimento dell'amministrazione comunale. E' destinata a diventare un fiore all'occhiello per questa importante pratica sportiva, oltre a un'opportunità per la città di ospitare eventi agonistici di caratura nazionale'' Oggi, inoltre, presso l'istituto professionale ''Leonardo da Vinci'', è stata inaugurata la nuova palestra realizzata con risorse dell'amministrazione provinciale. L'intervento, costato 975 mila euro, è consistito nella demolizione del vecchio fabbricato e nella successiva ricostruzione della palestra, dotata di spogliatoi e servizi: "La palestra - ha detto il presidente della Provincia, Piero Marrese - segue alla inaugurazione dei campetti dell' Istituto tecnico commerciale e per geometri 'Antonio Loperfido'' di Matera, del nuovo plesso dell'alberghiero di Marconia, della palestra dell'istituto di istruzione Pitagora di Policoro. Accrescere, modernizzare ed ampliare l'offerta scolastica è una delle mission della Provincia di Matera, che porteremo avanti per i nostri studenti''. (ANSA).