Covid: in Basilicata in una settimana registrati 148 positivi

(ANSA) - POTENZA, 21 APR - Sono 148 i nuovi positivi registrati in Basilicata dal 14 aprile a ieri, quando è avvenuto un altro decesso per il covid: i dati sono contenuti nel bollettino della task force regionale. La vittima è un uomo di 87 anni. Nel precedente bollettino, riferito al periodo 7-13 aprile, erano stati segnalati 111 positivi.

In isolamento domiciliare si trovano 8.214 persone, in aumento rispetto alle 8.116 della settimana precedente. In totale, i residenti vittime del covid sono state 986. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 16 persone: nessuna è in terapia intensiva. (ANSA).