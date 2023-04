Rafforzato il posto di polizia all'ospedale San Carlo di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 19 APR - "D'intesa con il questore, abbiamo disposto un rafforzamento del posto di polizia presso l'ospedale San Carlo di Potenza, con estensione dei turni anche nella fascia oraria serale, sino alle ore 23". Lo ha reso noto il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che oggi ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, "convocata - è scritto nel comunicato diffuso dalla prefettura - per un focus sul tema della sicurezza dei presidi sanitari della provincia".

"Abbiamo prontamente effettuato con le Forze dell'Ordine territoriali - ha aggiunto il prefetto - una puntuale ricognizione per accertare eventuali episodi, nell'arco dell'ultimo triennio, di violenza ed aggressione nei confronti del personale in servizio presso i presidi sanitari. L'analisi ha restituito un quadro rassicurante, non avendo registrato episodi significativi, sintomatici di un fenomeno preoccupante".

