Lo stadio di Potenza diventa succursale della Biblioteca

(ANSA) - POTENZA, 19 APR - L'area relax dello stadio "Alfredo Viviani", sede di gioco del Potenza diventa una piccola sezione distaccata del Polo Bibliotecario del capoluogo lucano: è il contenuto del protocollo d'intesa, il primo a livello professionistico, che è stato firmato oggi tra il presidente della squadra di calcio, che milita nel Girone C della Lega Pro, e il direttore del Polo Bibliotecario di Potenza, Luigi Catalani.

L'idea è unica in Italia: saranno 200 i volumi "prestati" al club, scelti direttamente da una consultazione interna tra staff tecnico e calciatori, e consultabili direttamente allo stadio e sarà attivo il collegamento on line alla biblioteca digitale per la consultazione di altri tipi di testi non presenti negli scaffali. La struttura resterà aperta per due giorni per due ore alla settimana e i libri, che ogni tre mesi saranno aggiornati, riguardano la storia calcistica del Potenza, sport in genere ma anche fumetti, arte, storia e attualità. (ANSA).