Pari opportunità e disabilità, a Potenza firmata un'intesa

(ANSA) - POTENZA, 14 APR - Un'intesa "per promuovere le pari opportunità tra i sessi anche in condizione di disabilità", attraverso "strategie comuni di informazione, collaborazione e coordinamento di progetti da realizzare insieme" è stata sancita con la firma di un protocollo, stamani a Potenza, tra la Commissione regionale Pari Opportunità (Crpo), rappresentata dalla presidente Margherita Perretti, e l'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti della Basilicata, con la referente Marina Buoncristiano.

L'intesa avrà durata triennale e persegue le finalità proprie dei due soggetti, una istituzione e una onlus, nel tentativo di "mettere a sistema le reciproche competenze e le professionalità per informare e fare azioni per tutelare e prevenire discriminazioni di ogni genere", come ha spiegato Buoncristiano.

"Chi ha disabilità, spesso le donne - ha detto Perretti - subisce forme di discriminazione che non possiamo ignorare, come in ambito socio sanitario o nella vivibilità dei centri urbani dove la mobilità autonoma non è garantita, o anche in tema di lavoro dove la discriminazione è doppia. Nell'obiettivo di realizzare condizioni di vita migliori, lo sforzo deve essere maggiore a favore di chi vive con disabilità". (ANSA).