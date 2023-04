Calcio a 5: schiaffo a un arbitro, Daspo di un anno a tifoso

(ANSA) - POTENZA, 14 APR - Per aver colpito con uno schiaffo alla nuca uno dei due arbitri della gara di calcio a cinque tra Potenza e Sanmichele Bari (serie B), giocata lo scorso 7 gennaio al PalaPergola del capoluogo lucano, a un tifoso della squadra di casa è stato notificato un Daspo di un anno. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Potenza, Antonino Pietro Romeo.

Dopo l'aggressione all'arbitro, la partita fu sospesa, con la conseguente sconfitta a tavolino per la squadra lucana. Il tifoso è stato identificato "grazie - è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura di Potenza - all'ausilio delle immagini videoregistrate". (ANSA).