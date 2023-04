A Potenza una manifestazione contro l'autonomia differenziata

(ANSA) - POTENZA, 14 APR - Saranno 36 tra partiti politici, sindacati, circoli, associazioni e piccoli Comuni della Basilicata a manifestare, lunedì 17 aprile, a Potenza contro l'autonomia differenziata: le motivazioni della protesta - che prevede il raduno nel piazzale antistante la sede della Regione Basilicata a partire dalle ore 10 - sono state illustrate ai giornalisti, stamani, nel capoluogo lucano.

Lo slogan della mobilitazione è "Teniamo unito il paese.

Autonomia differenziata? No grazie" e prende le mosse dalle iniziative sviluppatesi sul territorio, e che continueranno nei prossimi giorni, con il Coordinamento per la democrazia costituzionale, che dal 2016 è impegnata contro il progetto dell'autonomia differenziata. E la manifestazione è stata definita dagli organizzatori "unica in Italia". (ANSA).