Scotellaro 100: il 19 aprile si apriranno le celebrazioni

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - Con un omaggio alla tomba, a Tricarico (Matera), il 19 aprile, alle ore 9.15, cominceranno le celebrazioni per il centesimo anniversario della nascita di Rocco Scotellaro, scrittore, poeta e intellettuale, sindaco della cittadina materana dal 1946 al 1950, e poi morto nel 1953 a Portici (Napoli).

Lo ha annunciato, in una nota, l'Apt (Azienda di promozione turistica) della Basilicata, specificando che "la Regione Basilicata, attraverso la stessa Apt, con la collaborazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 e del Comune di Tricarico, promuove un programma di iniziative e produzioni culturali di rilievo nazionale ed internazionale".

Nella nota è ricordato che "Scotellaro ha segnato la cultura e la storia del Novecento. Un'esperienza umana e artistica, purtroppo breve, che non smette di suscitare interesse per i contenuti e i valori che ha saputo esprimere, ben oltre la modernità. Il programma coprirà un intero anno a partire dal 19 aprile, data di nascita di Scotellaro fino al 15 dicembre, data della sua scomparsa, ed è stato curato dal comitato scientifico composto da Giuseppe Appella, Critico e storico dell'arte; Giulia Dell'Aquila, Curatrice dell'opera di Scotellaro, Università di Bari Aldo Moro; Goffredo Fofi, Critico letterario e cinematografico; Sebastiano Martelli, Curatore dell'opera di Scotellaro, Università di Salerno; Franco Vitelli (coordinatore), Curatore dell'opera di Scotellaro, già professore ordinario presso l'Università di Bari Aldo Moro".

Il programma delle celebrazioni verrà presentato ai giornalisti, alle istituzioni e alla cittadinanza nel corso di una cerimonia che si terrà il 19 aprile, alle ore 11, al Teatro Stabile di Potenza. (ANSA).