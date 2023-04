Incidente sul lavoro in una cava a Brienza, morto un operaio

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - Un operaio di 45 anni, che era al lavoro in una cava, a Brienza (Potenza), è morto stamani.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, che hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo. (ANSA).