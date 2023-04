Calcio: in serie D Lavello-Matera senza tifosi ospiti

(ANSA) - POTENZA, 12 APR - In occasione della gara di calcio Lavello-Matera (serie D, girone H), in programma domenica prossima, 16 aprile, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Matera.

In un comunicato diffuso dalla prefettura potentina, è specificato che "Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha posto all'attenzione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza di Potenza il comportamento violento posto in essere dai sostenitori dell'Altamura e del Matera in occasione della gara dello scorso 2 aprile, durante la quale si sono verificati violenti scontri con gravi ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica". (ANSA).