Ambiente: tavolo del mare per arrivare alla prima sic lucana

(ANSA) - POTENZA, 11 APR - La Regione Basilicata istituirà "un vero e proprio tavolo del mare" per tutelare e valorizzare le coste jonica e tirrenica della regione e giungere alla prima zona sic (sito di interesse comunitario), che sarà chiamata "Magna Grecia".

Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente, Cosimo Latronico, presentando stamani, a Policoro (Matera), proprio il progetto di sic sul mare Jonio, in occasione della Giornata nazionale del mare: all'Unione europea è stato proposto un sito marino "di circa 30 mila ettari", frequentato anche da delfini, megattere e capodogli e dalla tartaruga marina "caretta caretta". L'area - è stato spiegato - è anche soggetta "a una serie di pressioni e di minacce (in primis quella dell'erosione), che rischiano di compromettere la tenuta complessiva dei territori caratterizzati da agricoltura di qualità, turismo, pesca tradizionale e da emergenze storico-culturali nonché naturalistiche di rilievo.

Ora - ha concluso Antonella Logiurato, dell'ufficio parchi, biodiversità e tutela della natura della Regione - abbiamo sei anni di tempo per approfondire studi e ricerche e passare ad una vera e propria zona marina protetta". Latronico ha sottolineato che con l'istituzione dell'area sic "andiamo a comare un vuoto che l'Europa ci aveva segnalato". (ANSA).