Stellantis: Fim, a Melfi produzione in crescita del 2,7%

(ANSA) - POTENZA, 07 APR - Nel primo trimestre del 2023 il "dato produttivo" dello stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis "è positivo e in leggera crescita +2,7% rispetto all'anno precedente. Se lo rapportiamo al 2019 la perdita è di oltre 16 mila auto (-24%), la più pesante negli stabilimenti dell'auto".

Sono i dati di un rapporto della Fim-Cisl in cui, in riferimento allo stabilimento lucano di Stellantis, è precisato che "delle 50.870 auto prodotte il 23% è rappresentato da 500X, il 46% sono Jeep Renegade e il 31% Jeep Compass. La situazione dello stabilimento nel corso del 2023 dovrebbe essere in miglioramento rispetto ad un minor impatto generato dagli stop produttivi per mancanza di materiale, che nel corso del 2022 sono stati complessivamente di 297 turni (pari a 104 giorni produttivi). Infatti nel primo trimestre gli stop produttivi sono stati complessivamente 22. Per evitare ripercussioni negative, si è dovuto intervenire con vari strumenti, trasferte infra-gruppo e incentivazioni all'uscita su base esclusivamente volontaria (nell'ultimo anno ha coinvolto quasi 1.000 lavoratori) e la stipula di un nuovo contratto di solidarietà".

Secondo la Fim-Cisl, il 2023 "sarà caratterizzato da tutta la fase necessaria per accompagnare la transizione dello stabilimento di Melfi verso la produzione dei quattro nuovi modelli multibrand completamente elettrici, sulla piattaforma Bev Stla Medium, confermati nel piano Stellantis a partire dal 2024 e il loro intreccio con le attuali produzioni. Sarà fondamentale verificare nel corso dei prossimi mesi la tempistica di attuazione delle produzioni al fine di tutelare l'occupazione e ridurre l'impatto degli ammortizzatori sociali".

Il sindacato ha definito "indispensabile agire a livello istituzionale, sia ministeriale che regionale, per la affrontare con tutte le garanzie legate alle problematiche collegate alla logistica e all'indotto, anche attraverso di uno specifico accordo di programma per attrarre nuovi investimenti". (ANSA).