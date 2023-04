Trasporti: a Potenza biglietti acquistabili con smartphone

(ANSA) - POTENZA, 06 APR - Gli utenti dei servizi di trasporto urbano di Potenza - bus e scale mobili - potranno acquistare biglietti e abbonamenti con lo smartphone, "con una semplicità mai vista prima".

Lo ha annunciato il direttore generale dell'azienda che gestisce i trasporti, Aurelia Miccolis, alla vigilia dell'incontro con i giornalisti per illustrare la novità.

Miccolis ha spiegato che si tratta di "un vero e proprio ecosistema" al servizio degli utenti. E' stata fatta la scelta della "massima semplificazione dell'interfaccia app per rendere il processo di acquisto dei titoli di viaggio più veloce e agevole possibile e per consentire a tutti di avere una biglietteria automatica in tasca". In tal modo, saranno ridotti "i tempi di salita e attesa alle fermate, migliorando l'esperienza utente e velocizzando il servizio". (ANSA).