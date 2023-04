Auto: vertenza Lgs; Uilm e Fismic, possibile salvare posti

(ANSA) - POTENZA, 06 APR - "Ci sono tutte le condizioni" affinché i 34 lavoratori di Lgs "nel ciclo produttivo del gruppo Sit", che operano nell'indotto dello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza), non perdano il posto di lavoro.

E' la posizione di Uilm e Fismic, espressa al termine di una riunione svoltasi a Potenza per ottenere "il rientro" dei 34 lavoratori: l'incontro è stato aggiornato al 17 aprile. Secondo i sindacati, "la messa in sicurezza degli ammortizzatori sociali non basta; l'azienda, finalmente - è scritto in una nota - ha dichiarato di aver aperto un tavolo di confronto con il commettente teso ad avere una quadro chiaro della proprie commesse. Le nuove prospettive legate all'elettrico - hanno sottolineato Uilm e Fismic - devono essere un'opportunità per tutti e non per pochi". (ANSA).